Муршак: «Торпедо» собирается дать игрокам больше возможностей играть в хоккей

Новичок «Торпедо», капитан сборной Словении на ЧМ-2017 Ян Муршак поделился ожиданиями от игры за нижегородскую команду.

«Я разговаривал с главным тренером «Торпедо» Петерисом Скудрой перед подписанием контракта. Мы сошлись во мнении, что ты не добьёшься успеха, если будешь только, что называется, лезть и копать. В новом сезоне «Торпедо» собирается изменить стиль — дать игрокам больше возможностей играть в хоккей, проявлять себя, больше пасовать.

В целом, конечно, система, похожая на ЦСКА, но свободы должно быть больше — свободы при игре в нападении, в большинстве. Надеюсь, я не прогадал и принял правильное решение, тем более что в команде будет ещё один словенец — Жига Еглич, это позитивный момент для меня», — рассказал игрок.