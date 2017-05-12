Эксперт: «Вашингтон» проиграл серию, уступив в матче, где не было Кросби

Эксперт NBC Кит Джонс подвёл итоги полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (3-4).

«Для «Вашингтона» это был тот самый год, когда у них был шанс. Они проиграли тогда, когда уступили «Питтсбургу» в матче, где не было Кросби. Они не выиграли, и это сказалось на итоге серии. «Питтсбург» в очередной раз сумел найти способ победить их. Звёздные игроки «столичных» не сыграли так, как должны были. Звёзды «Питтсбурга» сделали свою работу», – сказал Джонс.