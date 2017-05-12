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Сборная Чехии крупно обыграла Словению на ЧМ-2017

12 мая 2017, пятница. 19:23. Хоккей

Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:1.

В составе чехов шайбы забросили Роман Горак, оформивший дубль, а также Михал Ржепик, Михал Кемпны и Роман Червенка. Единственный гол словенцев забил Миха Верлич.

Чехи после пяти матчей набрали 10 очков и поднялись на второе место в группе В. Словенцы потерпели пятое поражение подряд, у них в активе одно очко.

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Йозефу Яндачу удалось собрать в сборной Чехии оптимальный состав, и теперь эта команда должна претендовать на медали чемпионата мира.
ЧМ-2017
12 мая 2017, пятница. 17:15 МСК
Чехия
5 : 1 3:0, 1:0, 1:1
Словения
1:0 – Ржепик (Коварж, Червенка) – 02:12 (5x4), 2:0 – Горак (Пастрняк, Ворачек) – 08:20 (5x4), 3:0 – Горак (Гудас, Шимек) – 11:46 (5x5), 4:0 – Кемпны (Врана) – 22:09 (5x5), 4:1 – Верлич (Муршак, Урбас) – 44:04 (5x5), 5:1 – Червенка (Коварж) – 47:15 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Словении — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей ЧМ-2017
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