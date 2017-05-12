Сборная Чехии крупно обыграла Словению на ЧМ-2017

Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:1.

В составе чехов шайбы забросили Роман Горак, оформивший дубль, а также Михал Ржепик, Михал Кемпны и Роман Червенка. Единственный гол словенцев забил Миха Верлич.

Чехи после пяти матчей набрали 10 очков и поднялись на второе место в группе В. Словенцы потерпели пятое поражение подряд, у них в активе одно очко.

ЧМ-2017. Сборная Чехии. Мразек, Пастрняк и Ворачек приехали за медалями Йозефу Яндачу удалось собрать в сборной Чехии оптимальный состав, и теперь эта команда должна претендовать на медали чемпионата мира.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».