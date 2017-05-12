«Колорадо» объявил о подписании двухлетнего контракта с Андреем Мироновым

Защитник сборной России Андрей Миронов подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Миронов был выбран «лавинами» на драфте 2015 года под общим 101-м номером. Ранее он выступал за московское «Динамо», с которым недавно расторг контракт. В минувшем сезоне КХЛ 22-летний защитник провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа. В плей-офф Миронов провёл 9 матчей, отличился тремя голевыми передачами, заработал показатель полезности «-4» и 4 минуты штрафа.