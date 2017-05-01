Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»

22-летний защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо Эвеланш». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил генеральный директор динамовцев Андрей Сафронов. В 2015 году хоккеист был выбран клубом в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 101-м номером.

«Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень сильно зовут. Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», — сказал Сафронов.

В 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету игрока 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2». В плей-офф хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 9 матчах при показателе полезности «-4».

