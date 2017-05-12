Ничушкин заявлен на ЧМ-2017, Капризов и Любимов покинут расположение сборной

Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав команды для участия в чемпионате мира по хоккею 2017 года нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе национальной команды.

После приезда в Кёльн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной.

Сборная России одержала четыре победы на старте турнира, набрав 11 очков.