Гудас: у словенцев не было ответа на игру нападающих Чехии

Защитник сборной Чехии Радко Гудас прокомментировал победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Сегодня мы создавали больше трафика перед воротами соперника, наши нападающие хорошо работали на пятачке. Они находили отскоки, играли около ворот. Думаю, у словенцев просто не нашлось ответа на это», — приводятся слова Гудаса на официальном сайте турнира.

Чехи после пяти матчей набрали 10 очков и занимают второе место в группе В. В активе Словении один балл.