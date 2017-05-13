Хендерсон: с Беларусью всегда трудно играть, ещё сложнее стало с Льюисом

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился впечатлениями после победы в матче ЧМ с Беларусью (4:3 Б).



«Всегда было трудно играть против белорусов, а стало ещё сложнее с тех пор, как команду возглавил Дэйв Льюис. Тридцать минут мы действовали нормально, но потом соперник включился, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Допускали различные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам», — приводит слова Хендерсона официальный сайт Международной федерации хоккея.