«Локомотив» провёл ряд сделок, усилившись сразу восемью хоккеистами

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» провёл ряд обменов, в результате чего состав команды пополнили сразу восемь хоккеистов. В обмен за каждого игрока клуб заплатил денежную компенсацию их прежним клубам.



Из «Лады» был выменян нападающий Александр Мокшанцев, из «Северстали» – защитник Дмитрий Юшкевич, из ХК «Рязань» (ВХЛ) – нападающие Иван Петраков и Андрей Чванчиков, а также защитники Алексей Турчанинов и Роман Хисамутдинов, из «Молота-Прикамье» (ВХЛ) – нападающие Алексей Кулагин и Александр Лебедев.

Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.