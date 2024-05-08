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Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Кросби и Кейна в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Кросби и Кейна в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2-й период
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сутер (Дюшейн) – 07:26 (5x5)     2:0 Джонстон (Павелски, Бенн) – 10:55 (5x5)     3:0 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 16:56 (5x3)     3:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 25:31 (5x4)     3:2 Макар (Ничушкин, Рантанен) – 29:08 (5x4)    

Вторую шайбу «Старз» в этой встрече забросил нападающий Уайатт Джонстон. Этот гол стал девятым для 20-летнего канадца за карьеру в плей-офф НХЛ. Благодаря этому результату Джонстон вышел на второе место по заброшенным шайбам в плей-офф среди действующих игроков до наступления 21-летнего возраста, сравнявшись с Сидни Кросби, Патриком Кейном и Еспери Котканиеми. Больше только у Джордана Стаала (13).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету молодого канадца, с учётом этой игры, 8 (5+3) очков в 8 матчах.

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