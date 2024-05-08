Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Кросби и Кейна в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Далласе (США) проходит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «Старз» в этой встрече забросил нападающий Уайатт Джонстон. Этот гол стал девятым для 20-летнего канадца за карьеру в плей-офф НХЛ. Благодаря этому результату Джонстон вышел на второе место по заброшенным шайбам в плей-офф среди действующих игроков до наступления 21-летнего возраста, сравнявшись с Сидни Кросби, Патриком Кейном и Еспери Котканиеми. Больше только у Джордана Стаала (13).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету молодого канадца, с учётом этой игры, 8 (5+3) очков в 8 матчах.