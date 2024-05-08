Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Я едва не заплакал». Шестёркин — о скандировании ареной своего имени в игре с «Каролиной»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями от очередного скандирования болельщиками своего имени на протяжении сегодняшнего второго матча серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором его команда во втором овертайме добыла победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:3.

«Каждый раз это невероятное чувсто… Каждый раз. Я едва не заплакал», — сказал Шестёркин журналистам в раздевалке после матча.

Напомним, 28-летний Шестёркин одержал победу во всех шести матчах «Рейнджерс» со старта нынешнего плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли 28-летний Шестёркин отражал 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.