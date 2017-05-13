Драйзайтль и Грубауэр могут сыграть за сборную Германии в матче с Италией

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр официально внесены в заявку сборной Германии на чемпионат мира по хоккею и могут сыграть в матче с Италией, который состоится 13 мая. Начало встречи — в 21:15 мск. Об этом сообщает официальный «твиттер» ИИХФ.

Немецкая команда в пяти матчах группового этапа одержала две победы и имеет в активе шесть очков. Драйзайтль в регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых набрал 77 (29+48) результативных баллов, став восьмым бомбардиром лиги. В 13 матчах плей-офф он отметился 16 (6+10) очками.

Грубауэр в прошедшем сезоне провёл 24 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,04.