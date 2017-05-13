Беларусь одержала первую победу на ЧМ-2017, уверенно обыграв Словению

Сборная Беларуси одержала уверенную победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года со Словенией. Встреча, проходившая на «Аккор Хотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:2.

В составе белорусской команды шайбы забросили Александр Павлович, оформивший дубль, а также Евгений Ковыршин, Илья Шинкевич и Андрей Стась. У Словении авторами голов стали Жига Еглич и Давид Родман.

Белорусы одержали первую победу на ЧМ-2017, в их активе четыре очка в шести играх. Словенцы набрали одно очко и занимают последнее место в группе В.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».