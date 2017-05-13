Барабанов: травма даёт о себе знать, но сомнений в участии в матче не было

Форвард сборной России по хоккею Александр Барабанов прокомментировал победу над командой Словакии (6:0) в матче чемпионата мира 2017 года.

«Неплохой матч. Хорошо, что забили в начале, потом играли по заданию и забивали. Молодцы, что дали опять сыграть Андрею Василевскому на ноль. Все — молодчики. Заминка со льдом не повлияла, всего пять минут подождали, но лёд не самый лучший. Травма даёт о себе знать, сомнений не было, вчера сказал, что смогу играть. Сегодня с самого начала были заряжены, и это принесло плоды», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.