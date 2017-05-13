Словения вылетела из элитного дивизиона ЧМ, Беларусь сохранила прописку

Сборная Словении покинет элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. В решающем матче с командой Беларуси они потерпели поражение со счётом 2:5. В 2018 году словенцы сыграют в дивизионе 1А.

После пяти матчей словенская команда набрала одно очко и занимает последнее место в группе В. Им предстоит сыграть ещё один матч, и они могут сравняться по набранным баллам с командой Беларуси, но по итогу личной встречи белорусы сохранят седьмое место в группе.

Таким образом, сборная Беларуси сохранила прописку в элите, сумев одержать первую победу в шести играх. На счету команды четыре очка. Следующий матч они сыграют с Норвегией.