Дравецки: у Словакии были моменты, но Василевский играл невероятно

Нападающий сборной Словакии Владимир Дравецки прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:6) и высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского.
«Очень сложная игра, но мы всё же смогли показать силу. У нас было несколько моментов, но вратарь соперника играл просто невероятно, совершил несколько важных спасений. Если бы сегодня мы смогли забить пару голов, результат матча мог быть другим», — приводятся слова Дравецки на официальном сайте турнира.
Вынос Словакии. Россия учинила разгром, но потеряла Мозякина до конца ЧМ
Сборная России добилась пятой победы на турнире, разгромив Словакию, но потеряла до конца чемпионата мира своего капитана.