Дравецки: у Словакии были моменты, но Василевский играл невероятно

Нападающий сборной Словакии Владимир Дравецки прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:6) и высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского.

«Очень сложная игра, но мы всё же смогли показать силу. У нас было несколько моментов, но вратарь соперника играл просто невероятно, совершил несколько важных спасений. Если бы сегодня мы смогли забить пару голов, результат матча мог быть другим», — приводятся слова Дравецки на официальном сайте турнира.