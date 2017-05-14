Боденман: в овертайме Канада больше владела шайбой, но нам хватило одного броска

Нападающий сборной Швейцарии Симон Боденман прокомментировал победу над Канадой на чемпионате мира по хоккею 2017 года (3:2 ОТ).

«Мы придерживались своей игры, не сдались после плохого начала матча. Конечно, мы не собирались пропускать быстрые шайбы, но после этого продолжали атаковать, выполняли план на игру и забили два быстрых гола в третьем периоде.

В овертайме соперник больше владел шайбой, но потом один бросок, и этого было достаточно для победы", — приводятся слова Боденмана на официальном сайте турнира.