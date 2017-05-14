Нильсен: Дания на ЧМ-2018 будет играть в Хернинге, Швеция – в Копенгагене

Президент датской федерации хоккея Хенрик Нильсен рассказал, где будут базироваться группы чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге.



«Мы решили, что Дания и Швеция будут разведены по разным группам на чемпионате мира — 2018. Швеция будет базироваться и играть в Копенгагене, а Дания – в Хернинге. Дело в том, что Копенгаген находится в 15 минутах езды от Швеции, это удобно. Наша задача – собрать как можно аншлагов», — передаёт слова Нильсена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.