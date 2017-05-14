Директор базы в Новогорске: «Динамо» не является арендатором, ситуация нелогична

Заместитель председателя Центрального совета ВФСО «Динамо» Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию с базой хоккейного клуба «Динамо».



«Я являюсь исполнительным директором хоккейной базы в Новогорске, и на данный момент у ХК „Динамо“ нет действующего арендного соглашения. То есть юридически оно не является арендатором. Я же как исполнительный директор несу всю ответственность, при этом фактически не имея отношения к тому, что происходит внутри. Эту ситуацию нельзя назвать логичной. Поступления от арендаторов — основная составляющая бюджета общества „Динамо“, а когда арендатор не платит — нечем и платить зарплату сотрудникам», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.