Качество льда вызывает опасения, Кузнецов и Орлов будут биться, заявил Витолиньш

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился мнением о качестве льда на арене в Кёльне.



«Хорошо, что мы заканчиваем играть в группе матчами с Латвией и США. К четвертьфиналу подойдём в хорошем тонусе. Для Латвии эта игра будет больше чем рядовой. Но и перед нами стоит задача выиграть. Ребята говорят, что лёд на арене плохой. Во втором и третьем периодах он совсем испортился. С Латвией мы играем третьим заходом. Качество льда вызывает опасения. После матча со Словакией мы поняли, над чем работать. Словаки создали больше всего голевых моментов у наших ворот, нежели предыдущие команды.



Наша атака играет здорово, но в обороне допускаем оплошности. Их нужно свести к минимуму. Процесс идёт. Кузнецов и Орлов приехали помогать, будут биться по полной программе, а не говорить про акклиматизацию. В другой группе большая конкуренция. Дашь слабинку – и всё. Мировой уровень», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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