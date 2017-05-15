Кросби: иногда не нужно ничего особенно менять, «Пингвинз» сыграли неплохо

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (1:2 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.



«Иногда не нужно ничего особенно менять. Надо продолжать делать, что ты делаешь, и это принесёт успех. Мы провели неплохой матч, имели шансы, несколько раз попадали в штангу и перекладину. Надо играть так же и немного прибавить в реализации. Мы верим в то, что делаем, и будем продолжать это делать», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.