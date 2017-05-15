Сможет ли Россия обыграть Латвию? Как завершатся матчи 11-го дня ЧМ

Сегодня, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею—2017 пройдут очередные матчи группового этапа. Действующие бронзовые призёры россияне проведут матч с командой Латвии. Команда Олега Знарка разгромила итальянцев и словаков, а также переиграла шведов, немцев и датчан. Сборная России ведёт борьбу с американцами за первое место в группе А и уже гарантировала себе место в плей-офф.

Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Дания – Италия;

— Канада – Норвегия;

— Россия – Латвия;

— Франция – Словения.

Также можно проголосовать и по следующей ссылке.