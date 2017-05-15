Каше: гол во втором матче с «Нэшвиллом» — пока самый важный в моей карьере

Нападающий «Анахайм Дакс» Ондржей Каше прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Западной конференции (5:3, 1-1 в серии). «Утки» дважды проигрывали по ходу матча, второй раз сравнять счёт смог чешский форвард.

«Я очень счастлив забить этот гол. Наверное, это самый пока важный гол в моей карьере. Крайне важно, что сегодня нам удалось победить. В противном случае счёт в серии мог стать 0-2. Но теперь он равный, и мы с уверенным чувством едем в Нэшвилл», — приводятся слова Каше на официальном сайте НХЛ.