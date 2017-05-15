Бадюков: финны – не очень благоприятный вариант для России в четвертьфинале ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков рассказал, кто из команд Швейцарии, Чехии и Финляндии, по его мнению, является наименее подходящим для сборной России в четвертьфинале ЧМ-2017.

«Для меня команда-открытие на этом чемпионате мира — это сборная Швейцарии. Она и с канадцами повеселилась, и вообще здорово смотрится. Исторически так складывается, что именно эта команда, среди новичков, доставляет нам много хлопот. Достаточно вспомнить победу швейцарцев над россиянами на Еврочеллендже в апреле.

Финны могут спокойно выйти и на равных играть с нашей командой. Так что вариант не очень благоприятный для России. Но в любом случае рано или поздно придётся играть с сильным соперником, чтобы стать чемпионом мира, сильного соперника нужно обыграть. Было бы неинтересно, если бы были только слабые соперники и только в финале Канада», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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