Нападающий Бабинцев перешёл в «Амур»

«Амур» объявил о подписании контракта с форвардом Семёном Бабинцевым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение между игроком и хабаровской командой Континентальнй хоккейной лиги рассчитано на один сезон. Контракт является двусторонним.

В завершившемся сезоне хоккеист провёл 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за хоккейный клуб «Сочи». В этих матчах новичок хабаровской команды отметился голевой передачей.