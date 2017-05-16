Нападающий Бабинцев перешёл в «Амур»

«Амур» объявил о подписании контракта с форвардом Семёном Бабинцевым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.
Соглашение между игроком и хабаровской командой Континентальнй хоккейной лиги рассчитано на один сезон. Контракт является двусторонним.
В завершившемся сезоне хоккеист провёл 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за хоккейный клуб «Сочи». В этих матчах новичок хабаровской команды отметился голевой передачей.
Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ
Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.