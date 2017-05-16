Россия – США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

16 мая в Кёльне, на стадионе «Ланксесс-Арена», в рамках чемпионата мира — 2017 состоится матч сборных России и США. Встреча начнётся в 17:15 мск.

Сборная России сразится с США за первое место в группе на ЧМ! LIVE Сборная России завершит групповой этап ЧМ-2017 матчем с США. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.