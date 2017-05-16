Бекстрём: жаль, что Овечкина не будет на чемпионате мира

Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём прокомментировал тот факт, что его партнёры по «Вашингтон Кэпиталз» форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов выступают на чемпионате мира.

«Овечкин не вызван в сборную России? Жаль, что его не будет на турнире. Серьёзная потеря. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Рад, что Кузнецов и Орлов приехали сюда и примут участие в турнире. Это действительно очень хорошее усиление для сборной России.

Очень рад оказаться в расположении сборной Швеции, тренироваться и играть со своей командой. В матче с Данией мне удалось забить шайбу, но я намерен ещё прибавить в игре перед плей-офф», — цитирует игрока газета «Известия».