Сергей Барбашёв перешёл в «Сибирь»

Бывший нападающий «Адмирала» Сергей Барбашёв стал игроком «Сибири». Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги. Контракт 24-летнего форварда с новосибирским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитан на два сезона.
Барбашёв на прошлой неделе расторг контракт с «Адмиралом». В сезоне-2016/17 нападающий провёл 35 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 7 (3+4) очков. Новосибирская команда в минувшем сезоне не попала в плей-офф.
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