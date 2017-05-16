Сергей Барбашёв перешёл в «Сибирь»

Бывший нападающий «Адмирала» Сергей Барбашёв стал игроком «Сибири». Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги. Контракт 24-летнего форварда с новосибирским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитан на два сезона.

Барбашёв на прошлой неделе расторг контракт с «Адмиралом». В сезоне-2016/17 нападающий провёл 35 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 7 (3+4) очков. Новосибирская команда в минувшем сезоне не попала в плей-офф.