Бекстрём: о травме Овечкина мне не известно, с кем играть дальше – без разницы

Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём прокомментировал победу над Словакией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (4:2).

«Непростой матч с добротной командой. Особенно непросто Швеции пришлось в третьем периоде. Соперник сократил отставание до минимума, но мы забили в пустые ворота и заработали три очка. Моё состояние нормальное, но есть над чем работать, надо прибавлять к играм на вылет. Швеции без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Можем поехать в Париж? Профессиональные хоккеисты постоянно совершают перелёты, им не привыкать. Овечкин не приехал на чемпионат мира из-за травмы? Если честно, то мне ничего неизвестно о его травме», — передаёт слова Бекстрёма корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.