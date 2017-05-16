Льюис: норвежцы играли мощно, защите сборной Беларуси пришлось попотеть

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги заключительного матча чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Норвегии (4:3). Белорусы завершили выступление на турнире, заняв предпоследнее место в группе В.

«Норвежцы играли мощно. Накануне они провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать. Однако и в начале третьего периода скандинавы не выглядели уставшими, забросили две быстрые шайбы и повели в счёте. Они действовали организованно, мастеровито, и нашей защите пришлось попотеть», — цитирует Льюиса «Прессбол».