КХЛ остановит регулярный чемпионат за 16 дней до старта Олимпиады-2018

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о перерывах в календаре чемпионата сезона-2017/18.

«Говорили о возможном составе участников, о проекте календаря, который в олимпийский год сложный, насыщенный. 33 дня различных перерывов, 16-дневный перерыв предолимпийский, 10 дней перед чемпионатом мира, а также будут перед этапами Евротура.

Во главе пирамиды стоят успехи нашей сборной. Точно будут спаренные дни, мы понимаем задачи, которые перед нами стоят", — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.