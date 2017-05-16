КХЛ остановит регулярный чемпионат за 16 дней до старта Олимпиады-2018

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о перерывах в календаре чемпионата сезона-2017/18.
«Говорили о возможном составе участников, о проекте календаря, который в олимпийский год сложный, насыщенный. 33 дня различных перерывов, 16-дневный перерыв предолимпийский, 10 дней перед чемпионатом мира, а также будут перед этапами Евротура.
Во главе пирамиды стоят успехи нашей сборной. Точно будут спаренные дни, мы понимаем задачи, которые перед нами стоят", — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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