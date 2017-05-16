Эрикссон Эк: Швеции надо лучше играть, если мы хотим далеко пройти в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Швеции Джоэль Эрикссон Эк прокомментировал победу над Словакией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:2).

«Хенрик нас спас в первом периоде. Мы получили несколько глупых удалений и поставили себя в трудное положение, но потом с течением матча мы стали играть всё лучше и лучше, так что чувствуем себя довольно неплохо.

Нам нужно лучше играть, если мы хотим пройти далеко в плей-офф", — приводятся слова Эрикссон Эка на официальном сайте турнира.

Соперник Швеции в четвертьфинале определится в следующих матчах игрового дня.

Турнирная таблица ЧМ-2017