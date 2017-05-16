Швейцария обыграла Чехию на ЧМ-2017 и заняла второе место в группе

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:1.

На второй минуте встречи Венсан Праплан вывел швейцарцев вперёд, а в середине второго периода Рето Зури увеличил преимущество. Роман Червенка смог отыграть одну шайбу до перерыва, но большего чехи не добились. Окончательный результат установил Дамьен Бруннер, сделавший счёт 3:1 в третьем периоде.

Швейцарцы набрали 15 очков в семи играх и заняли второе место в группе В. Чехи занимают третье место, у них в активе 13 очков.