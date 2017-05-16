Попихин: Россия прошла группу на отлично, поражение от США — хороший урок

Экс-главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Попихин прокомментировал поражение сборной России от команды США (3:5) в матче чемпионата мира.

«Сборная прошла предварительный этап на отличную оценку. То, что сегодня произошло, — неплохо. Когда всё гладко идёт, то может проблема возникнуть, и не всегда команда сможет с этим быстро справиться. Это хороший урок, матч был отличным в плане темпа, параллельно смотрел матч Швейцарии и Чехии, разница была огромной.

Два удаления Кузнецова совсем были ни к чему: первый раз по клюшке ударил, потом зацепил. Но в такие моменты нельзя это делать, дисциплину надо поправлять. По судейству были моменты, которые не всегда в нашу пользу отдавались. Игра есть, и если подтянуть дисциплину, то всё нормально будет», — сказал Попихин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.