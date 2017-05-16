Германия одолела Латвию и завоевала путёвку в четвертьфинал ЧМ-2017

Сборная Германии одержала волевую победу над Латвией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:3 Б.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в середине второй двадцатиминутки немцы в течение 27 секунд дважды поразили ворота соперника. Голы на свой счёт записали Давид Вольф и Деннис Зайденберг. До перерыва латвийцы отыграли одну шайбу благодаря Гунарсу Скворцову, а в третьем периоде Янис Спруктс сравнял счёт. За четыре минуты до финальной сирены Андрис Джериньш впервые в матче вывел Латвию вперёд, однако вскоре Феликс Шюц перевёл игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, решающий гол забил Фредерик Тиффельс.

Германия стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2017, заняв четвёртое место в группе А.