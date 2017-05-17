Карлайл: «Анахайм» даже близко не подошёл к уровню, на котором может играть

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:2) в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (1-2).

«Мы даже близко не подошли к уровню, на котором можем играть. Тем не менее шанс у нас был. И это внушает оптимизм, потому что мы понимаем, что можем играть лучше. В третьем периоде мы заработали два удаления в зоне соперника. Этого нельзя делать в плей-офф.

Мы плохо сыграли под своими воротами, не смогли там контролировать шайбу и соперника. Они в этом плане сработали лучше нас», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.