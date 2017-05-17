«Нэшвилл» добыл волевую победу над «Анахаймом» и вышел вперёд в серии — 2-1

«Нэшвилл Предаторз» вырвал победу у «Анахайм Дакс» в третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 36-й минуте «Анахайм» вышел вперёд после гола Кори Перри. На 44-й минуте Филип Форсберг счёт сравнял. Победу «Предаторз» принёс точный бросок Романа Йози на 58-й минуте.

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс»: прогноз на 3-й матч серии

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Нэшвилла». Четвёртый матч противостояния пройдёт на льду «Предаторз» 19 мая.