Йози: «Нэшвиллу» надо сохранять позитивный настрой

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2:1, 2-1) и ситуацию с двумя незасчитанными голами в третьем периоде.

«Мы верим в свои силы, знаем, на что способны. У нас никто не паниковал, все понимали, что мы хорошо играем. У нас были шансы, мы часто бросали. Нам надо было продолжать играть в такой же манере. Мы понимали, что тогда забьём. Нам надо сохранять позитивный настрой», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.