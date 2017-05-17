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Музей хоккея приглашает на «Ночь музеев»

17 мая 2017, среда. 16:16. Хоккей

20 мая 2017 года в России уже в 11-й раз пройдёт ежегодная акция «Hoчь мyзeeв». В Москве более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров откроют для посетителей свои двери до полуночи и даже до утра. В этом году Музей хоккея присоединяется к акции и готовит специальную программу для посетителей:

— увлекательная экскурсия по выставке «Красная машина. Страницы истории». Начало в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 часов;

— фотозона, где можно примерить хоккейную экипировку и почувствовать себя настоящим голкипером сборной России;

— просмотр фильма «Хоккейные игры» и мультфильмов на хоккейную тематику;

— просмотр полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею — 2017;

— турнир по настольному хоккею от Российской федерации настольного хоккея;

— игровая зона от лидера настольных игр – компании «Мосигра»;

— тест-драйв легендарных внедорожников Toyota с 11:00 до 18:00 на площади перед Музеем;

— лотерея с призами от Музея хоккея и наших партнёров.

20 мая музей будет работать с 12 до 23 часов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2017
Новости. Хоккей
17 мая 2017, среда
16:16 Музей хоккея приглашает на «Ночь музеев»
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14:43 ФХР: распорядок сборной России из-за задержки поезда не изменится
14:27 Выезд сборной России из Кёльна в Париж задерживается из-за поломки поезда
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13:45 Блашилл: у сборной США хорошие шансы в четвертьфинале с Финляндией
13:18 Куниц: Кессел всегда что-то кричит, я не особо обращаю на это внимание
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12:39 Крюгер: я отказался от двух предложений из НХЛ
12:30 Пашков: в решающих моментах Кучеров и Кузнецов допустили разгильдяйство
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12:00 Власенков: с тем составом, какой есть у сборной России, мы должны обыграть чехов
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11:30 Бадюков: в матче с чехами сборной России может помешать психологический фактор
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10:05 Салливан: Кессел? Мужские разговоры на скамейке меня не смущают
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09:00 Эллис и Йози — рекордсмены «Нэшвилла» среди защитников по очкам в одном плей-офф
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