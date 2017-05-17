Музей хоккея приглашает на «Ночь музеев»

20 мая 2017 года в России уже в 11-й раз пройдёт ежегодная акция «Hoчь мyзeeв». В Москве более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров откроют для посетителей свои двери до полуночи и даже до утра. В этом году Музей хоккея присоединяется к акции и готовит специальную программу для посетителей:

— увлекательная экскурсия по выставке «Красная машина. Страницы истории». Начало в 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 часов;

— фотозона, где можно примерить хоккейную экипировку и почувствовать себя настоящим голкипером сборной России;

— просмотр фильма «Хоккейные игры» и мультфильмов на хоккейную тематику;

— просмотр полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею — 2017;

— турнир по настольному хоккею от Российской федерации настольного хоккея;

— игровая зона от лидера настольных игр – компании «Мосигра»;

— тест-драйв легендарных внедорожников Toyota с 11:00 до 18:00 на площади перед Музеем;

— лотерея с призами от Музея хоккея и наших партнёров.

20 мая музей будет работать с 12 до 23 часов.