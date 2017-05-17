Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов подписал новый контракт с клубом

Защитник челябинского «Трактора» Кирилл Кольцов подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и является односторонним.



В прошедшем регулярном чемпионате Кольцов принял участие в 60 играх, записав на свой счёт 29 (12+17) результативных баллов при показателе полезности "+8" и 14 минутах штрафного времени.



Также квалификационное предложение челябинского клуба принял нападающий Артём Севанькаев, подписав двусторонний контракт на два года.

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