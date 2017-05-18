Шикин: Панарин на ЧМ-2017 открылся совсем с другой стороны

Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2017.



«Конечно, слежу за выступлениями нашей сборной. По составу очень сильная команда в этом году, в принципе, как и всегда. Интересно наблюдать за игрой ребят, видно, что они играют в комбинационный, русский хоккей. Радует, что сенсаций на ЧМ очень много, та же Латвия хорошо выступила. Нельзя сказать, что это какое-то открытие, но очень нравится игра в большинстве питерской тройки с добавлением Панарина. Они очень мощно действуют, Панарин в роли 4-го нападающего, притом что я его хорошо знаю, открылся совсем с другой стороны. Что касается тех, кто выйдет в полуфинал, то здесь уже начинается совсем другой хоккей, это игры на вылет, поэтому не рискну что-либо предположить. До последнего буду болеть и переживать за сборную России, потому что многих ребят знаю лично. Россия – чемпион!» – цитирует Шикина официальный сайт ХК «Сочи».