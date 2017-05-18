Форвард сборной России Наместников получил травму в 1/4 финала с Чехией

Нападающий сборной России Владислав Наместников получил травму в четвертьфинальном матче с Чехией. В начале первого периода Наместников вышел в меньшинстве и заблокировал ногой бросок Плеканеца. После этого эпизода форвард сборной России не смог подняться со льда. Игрок долго сидел на скамейке запасных, а затем врачи увели его в раздевалку.



В матче Россия — Чехия идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу команды Олега Знарка. Заброшенные шайбы на свой счёт записали защитник Дмитрий Орлов и нападающий Никита Кучеров.

Чего бояться сборной России? Как можно остаться без медалей Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Чехией. Чего стоит опасаться команде Олега Знарка?