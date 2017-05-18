Льюис: Костицыны должны были принести сборной Беларуси больше пользы на ЧМ

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги чемпионата мира по хоккею, на котором его команда заняла предпоследнее место в группе В, одержав две победы в семи матчах, и выразил уверенность, что Андрей и Сергей Костицыны должны были принести больше пользы на турнире.

«Денисов уже во втором матче сломал руку… От братьев Костицыных я ожидал результативности, успешных действий в большинстве, но так и не дождался. У обоих лишь по две результативные передачи за весь турнир. Мне кажется, Костицыны должны были принести команде больше пользы», — цитирует Льюиса «Прессбол».

Статистика Андрея Костицына на ЧМ-2017

Статистика Сергея Костицына на ЧМ-2017