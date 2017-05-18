Панарин: было очень жарко, сюрпризом стало, что забил в третьем периоде

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Я привык к тому, что не забиваю выходы один в ноль, сюрпризом стало, что забил в третьем. Очень жарко было, всё для зрителей, чтобы не мёрзли, но было не очень комфортно. Расстроился в ходе игры, что был пустой дворец, потом уже увидел, что наших болельщиков достаточно. Пиво только безалкогольное на арене? А, тогда понятно, все вопросы сняты. Владу Наместникову в пятку засандалили, молодец, боец, быстро проверили, перелома вроде нет. К любому сопернику будем готовы в полуфинале», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.