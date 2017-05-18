Гавриков: блокировать броски не больно. Я ведь железный!

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу россиян в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею над сборной Чехии (3:0).

«Было довольно тяжело. Чехи – команда достаточно неуступчивая, есть игроки из НХЛ, так что весь матч до финальной сирены приходилось непросто. Больно ли после заблокированных бросков? Да я же железный! Арена, конечно, очень душная, но уже нет смысла говорить об этом. Сыграли, теперь надо ехать назад. Надеюсь, обратный путь в Кёльн будет без задержки. Хотя спасибо машинисту поезда тоже. Сплотились с ребятами немножко, загорели», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.