Францоуз: в конце матча россияне дразнили нас, пытаясь забить в пустые ворота

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз прокомментировал поражение от России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:3).

«Всегда можно что-то сделать и поймать шайбу. Но я должен сказать, что это были красивые голы. Видно, что такие хорошие хоккеисты не зря играют в НХЛ. Когда они повели в счёте, играли так, как им нужно. Здорово действовали в обороне, не позволяли нам многого и убегали в контратаки. Время шло, мы должны были рисковать.

Мы хорошо начали матч, но не смогли забить. Если бы мы открыли счёт, игра пошла бы совсем по-другому. После третьего гола начал думать, что россияне победят. Конечно, чудеса случаются, в третьем периоде игра шла до гола. Забили они, и у нас пропали шансы на победу.

У россиян хорошая команда, которая играет в комбинационный хоккей. Вы сами видели: в конце они чуть ли не дразнили нас, пытаясь забить в пустые ворота. Когда русские на коне, они так делают. Они наслаждаются хоккеем. Надо было в начале не дать им играть с комфортом, как можно дольше держать нулевой счёт. У нас это не получилось, это был ключевой момент", — цитирует Францоуза Hokej.cz.