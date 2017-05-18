Защитник сборной Чехии Ян Рутта получает предложения из НХЛ

Защитник сборной Чехии Ян Рутта получает контрактные предложения из НХЛ, сообщает в своём «твиттере» агент игрока Аллан Уолш.

26-летний Рутта принял участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года и дошёл со сборной Чехии до четвертьфинала, где команда проиграла России. В восьми матчах он отметился одной заброшенной шайбой и заработал показатель полезности "-3". В сезоне-2016/17 защитник выступал в чешской лиге за «Пираты Хомутов», провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и 17 в плей-офф, набрав в общей сложности 45 (10+35) баллов за результативность.

Статистика Рутты на ЧМ-2017