Сборная Швеции обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2017

Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:1.

На пятой минуте игры Никлас Бекстрём вывел шведов вперёд, но через несколько минут Гаэтан Хас сравнял счёт. В середине матча отличился Вильям Нюландер, а в заключительной трети Александр Эдлер сделал счёт 3:1.

В полуфинале мирового первенства сборной Швеции будет противостоять Финляндия. Матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

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Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».