Штурм: для Германии это был хороший ЧМ, но Канада слишком сильна

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Я горжусь своими ребятами, мы провели хороший чемпионат мира. С каждой игрой мы прибавляли. В двух последних матчах с Латвией и Канадой, считаю, мы сыграли замечательно. Мы сделали всё, что могли, но соперник был слишком силён. Желаю всего наилучшего Канаде на этом турнире», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.