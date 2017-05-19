Люк Ричардсон назначен ассистентом главного тренера «Айлендерс»

Люк Ричардсон вошёл в тренерский штаб «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает официальный сайт клуба. Главным тренером является Даг Уэйт, с которым Ричардсон на протяжении пяти лет играл вместе в «Эдмонтон Ойлерз».

48-летний тренер имеет опыт работы в тренерском штабе «Оттавы Сенаторз», а также главным тренером в фарм-клубе «сенаторов», которым руководил четыре года (2012-2016). Помимо этого, Ричардсон возглавлял сборную Канады на последнем Кубке Шпенглера.

Ричардсон провёл в НХЛ 1417 матчей, в качестве игрока в которых набрал 201 (35+166) очко и 2055 минут штрафа.